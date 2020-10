Pavia: minaccia con coltello cliente bar, bloccato da carabiniere libero da servizio

24 ottobre 2020 a

Milano, 24 ott. (Adnkronos) - Ha estratto un coltello in un bar minacciando un cliente, ma a bloccarlo ci ha pensato un carabiniere libero dal servizio. E' accaduto Ieri sera, alle ore 22.50 circa, in un bar in piazza a Garlasco (Pavia), dove un 38enne "probabilmente sotto l'effetto di alcool", ha prima insultato alcuni avventori, poi ha estratto improvvisamente un coltello a serramanico con una lama da dieci centimetri, minacciando senza motivo un ragazzo seduto al tavolo a consumare una bevanda con degli amici.

La scena è stata notata da un carabiniere della stazione di Garlasco che, libero dal servizio e in abiti civili, seduto a un tavolo vicino con alcuni amici, è intervenuto disarmando e bloccandolo fino all'arrivo dei colleghi chiamati a supporto. Nessuno è rimasto ferito. Il coltello è stato sequestrato e l'aggressore denunciato per i reati di minacce aggravate e per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.