Milano: sequestrati 2.100 capi contraffati per oltre 80mila euro, 11 denunciati (2)

24 ottobre 2020

(Adnkronos) - Sono stati invece 560 i capi d'abbigliamento sequestrati a seguito di un'operazione all'interno del mercato di via Crema. Il Nucleo antiabusivismo ha eseguito una perquisizione a carico del titolare di un banco su cui venivano messi in vendita capi contraffatti che riportavano i marchi Louis Vuitton, Fendi e Burberry. Individuati i fornitori della merce, la perquisizione è stata estesa a un centro commerciale all'ingrosso di Agrate, dove sono state controllate quattro attività commerciali e trovati oltre 500 capi della stessa tipologia di quelli sequestrati all'interno del mercato. Quattro le persone indagate per contraffazione e ricettazione e 15mila euro il valore commerciale complessivo della merce.

Sempre nei servizi di contrasto al fenomeno della contraffazione, gli agenti della Polizia locale hanno eseguito due operazioni in zona Paolo Sarpi. La prima ha portato al sequestro di oltre 1.200 articoli, tra cui anche alcune centinaia di mascherine con segni distintivi di diversi marchi di moda, per un valore totale di circa 15.000 euro. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato denunciato.

L'ultima operazione è nata da un servizio nella stazione della metropolitana Duomo che ha portato alla perquisizione di un esercizio commerciale che esponeva in vendita capi di abbigliamento contraffatti. Individuati i fornitori, la perquisizione è stata estesa a due esercizi in Paolo Sarpi, dove sono stati sequestrati 290 tra cappotti da donna, gonne, sciarpe, maglie e mantelle con marchi e segni distintivi contraffatti. Tre le persone denunciate.