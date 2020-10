Coronavirus: firma Dpcm slitta a domani

24 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Sale la tensione sul Dpcm con le nuove misure anti-Covid. I dubbi emersi nel confronto portato avanti in queste ore, non solo all'interno della maggioranza ma anche nel confronto con le Regioni, avrebbe allungato i tempi. In particolare, a far discutere il divieto di spostarsi tra Regioni, che vedrebbe fermamente dubbiosi anche i 5 Stelle. A questo punto è probabile che slitti anche la conferenza stampa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.