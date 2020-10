Coronavirus: pesa 'emergenza scuola', a rischio stop a concorsi in Dpcm

24 ottobre 2020 a

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Sembra destinata a saltare la norma che sospende concorsi pubblici e privati. A quanto apprende l'Adnkronos, al momento la norma sarebbe stata depennata dal Dpcm. E, salvo sorprese, non dovrebbe rientrare. Ci sarebbero stati contrasti, nelle ultime ore, anche per le ripercussioni sul concorso per la scuola, vista la necessità di docenti nelle aule italiane. "Il concorso sulla scuola - rivela una fonte presente al tavolo della riunione tra Conte e la maggioranza sul Dpcm - andrà avanti, questa è una certezza".