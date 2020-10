Milano: controlli Porta Genova, 4 indagati, 11 multati senza mascherina

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Controlli nelle zone della movida milanese da parte della Polizia di Stato che ieri sera, sabato 24 ottobre, ha monitorato, in particolare, la zona dei Navigli, ove non si sono registrate situazioni di criticità. I poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della questura, con le unità della Polmetro e le unità cinofile da ordine pubblico, affiancati dagli agenti del reparto Mobile e della polizia Scientifica, hanno svolto un servizio specifico, nella stazione MM2 di Porta Genova.

Nel corso del servizio, durato 5 ore, sono state controllate circa 198 persone; due cittadini di origine romena sono risultati destinatari di provvedimenti giudiziari riguardanti la permanenza sul territorio nazionale ed entrambi sono stati deferiti per 'Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità'; un ragazzo è stato segnalato alla Prefettura perché trovato in possesso di un grammo di eroina; un altro è stato denunciato per porto abusivo di arma da taglio ( aveva un coltello a farfalla della lunghezza complessiva di 22 centimetri.