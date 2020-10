Milano: controlli antidroga polizia, 3 arresti, sequestrati 5 chili di droga

25 ottobre 2020 a

a

a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - E' di tre arresti, il sequestro di poco meno di cinque chili di droga e di 3mila euro in contanti, il bilancio di una serie di controlli antidroga messi a segno ieri, sabato 24 ottobre, e oggi dagli agenti delle Volanti della questura di Milano e dai commissariati di zona. In particolare alle 14.20, gli agenti del commissariato Città Studi hanno controllato una persona in piazza Leonardo da Vinci. L'uomo, 49 anni, una volta fermato, ha consegnato spontaneamente un involucro di piccole dimensioni suddiviso in due dosi, dichiarando di averle acquistate da poco da una donna residente nello stabile vicino. Nell'appartamento della 28enne originaria del Marocco sono stati trovati 30 grammi di eroina sopra un armadio in camera da letto, un bilancino di precisione e 1.325 euro.

Alle 23, invece, i poliziotti del commissariato Lambrate hanno controllato in via Compagni un 14enne con precedenti di polizia, sorpreso con piccole quantità di hashish e 80 euro. Nella perquisizione domiciliare in via del Turchino sono stati sequestrati un chilo di marijuana, due etti di hashish e 1680 euro.