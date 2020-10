Milano: controlli a San Giuliano Milanese, tre denunciati

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - I carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, d'intesa con la Polizia locale, hanno eseguito dei controlli straordinari nella zona della 'movida' per la verifica del rispetto delle norme per prevenire il diffondersi del Covid 19. Un 37enne di origine peruviane, sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato rintracciato presso la sua abitazione ed è stato denunciato per il reato di evasione.

I militari hanno controllato 21 auto e 64 persone. Un 57enne, residente a Mediglia, è stato denunciato poiché controllato mentre era alla guida della sua macchina in stato di ebbrezza alcolica. Quattro giovani sono invece stati sanzionati poiché passeggiavano senza indossare la mascherina.

Controllati alcuni esercizi pubblici: una 67enne, titolare di una trattoria nel centro di San Giuliano è stata denunciata poiché preparava le proprie pietanze con alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. Nel suo ristorante sono stati trovati 25 chili di alimenti mal conservati. Due bar del centro sono invece stati sanzionati per le pessime condizioni igienico sanitarie presenti all'interno dei locali con sanzioni di 1.600 e 300 euro.