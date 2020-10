Maltempo: Milano, allerta Seveso e Lambro per rischio temporali

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha emanato l'avviso di criticità gialla (moderata) per rischio idrogeologico e temporali forti sul bacino di Milano a partire dalle prime ore di domani, lunedì 26 ottobre, e fino a metà giornata. E' già allertato il Centro operativo comunale (Coc) che verrà attivato in caso di necessità per monitorare la situazione e organizzare eventuali interventi. Lo rende noto Palazzo Marino.