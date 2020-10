Coronavirus: Milano, online bando assegnazione contributi settore educativo privato

25 ottobre 2020 a

Milano, 25 ott. (Adnkronos) - Pubblicato sul sito del Comune di Milano il nuovo bando per l'assegnazione di contributi ai soggetti operanti in città nel settore socio-educativo che hanno dovuto interrompere l'attività a causa del Covid-19 e hanno quindi subìto gravi conseguenze economiche. L'amministrazione aveva già destinato 2,5 milioni di euro provenienti dal Fondo di Mutuo Soccorso per questo tipo di aiuti.

Un primo avviso era stato pubblicato nel mese di giugno e la relativa graduatoria è online sul sito del Comune. Sono 163 le richieste ammesse a seguito delle verifiche sulla documentazione presentata. Al nuovo bando "potranno partecipare i gestori di Sezioni Primavera in possesso di parere favorevole al funzionamento rilasciato dal Comune, come pure le medie imprese che gestiscono delle unità di offerta socio-educativa per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni (centri prima infanzia, micronidi, nidi d'infanzia, nidi famiglia in possesso di regolare Cpe o autorizzazione al funzionamento) e le medie imprese che gestiscono scuole paritarie private in possesso del relativo riconoscimento ministeriale". Sarà possibile fare domanda a partire dalle ore 12 di martedì 27 ottobre e fino alle ore 12 del 10 novembre.

Verrà riconosciuto un contributo massimo di 150 euro a bambino frequentante alla data del lockdown per le sezioni primavera e un contributo massimo di 300 euro a bambino ai gestori di servizi e attività dedicate ai bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni. Per le scuole dell'Infanzia paritarie il contributo massimo sarà di 50 euro per ogni bambino frequentante alla data del lockdown.