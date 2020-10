Milano: due bus presi a sassate, De Corato 'inspiegabile assenza controlli'

25 ottobre 2020 a





Milano, 25 ott. (Adnkronos) - "Nella notte tra sabato e domenica si sono consumati due raid vandalici ai danni di due bus, uno della linea 67 e l'altro della linea 63, in via delle Forze Armate. Un gruppo di delinquenti, probabilmente dei ragazzi, hanno preso a sassate le vetture colpendo anche i parabrezza dei conducenti". Lo dichiara l'assessore lombardo alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale, Riccardo De Corato.

"E' inspiegabile che a mezzanotte, quindi ben oltre l'orario del coprifuoco imposto dalle norme anti-Covid, non ci fosse in giro una pattuglia della polizia locale o delle forze dell'ordine a controllare via delle Forze Armate. Dove sono i controlli? Stiamo parlando di una delle arterie a più alto scorrimento della città, che collega Milano alla periferia Ovest e all'hinterland", aggiunge.

"Come già accaduto in passato, i conducenti dei bus hanno rischiato di farsi male seriamente. Non si può abbandonare la città in balia di questi delinquenti, servono controlli efficaci e preventivi", conclude De Corato.