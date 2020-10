Covid Napoli, nuovo corteo contro chiusure

25 ottobre 2020 a

Napoli, 25 ott. (Adnkronos) - Manifestazione con corteo nel quartiere Vomero a Napoli contro le chiusure anticipate previste dal Dpcm e il coprifuoco voluto dalla Regione Campania. Sono alcuni commercianti della zona, ma non solo, ad aver lanciato la manifestazione dal titolo "Due metri di dissenso, prima sostegno e poi lockdown" in corso nell'area pedonale di piazza Vanvitelli e via Scarlatti. Alcune centinaia i manifestanti, molti dei quali hanno scandito cori contro il governatore della Campania Vincenzo De Luca e il coro "Libertà, libertà", già sentito durante la manifestazione di venerdì sera poi degenerata in disordini. Le forze dell'ordine presidiano l'area.