Fidanzatifelici.it, il marketplace per le coppie che guarda al Made in Italy

26 ottobre 2020 a

a

a

(Roma 26 ottobre 2020) - Roma, 26 ottobre 2020. Per scegliere il regalo perfetto e sorprendere il partner basta poco, anche se le idee scarseggiano e il tempo a disposizione è limitato. Serve inventiva, un po'di pazienza e una buona dose di intuito, senza contare che il web può offrire valido aiuto.

Con le classiche idee regalo che hanno fatto il loro tempo, per non rischiare di deludere il partner è possibile rivolgersi a realtà come Fidanzatifelici.it e scoprire come sorprenderlo con il regalo adatto ad ogni occasione.

Si tratta di un portale online di regali tutto dedicato alle coppie, che propone numerosi prodotti per idee regalo uniche per compleanni, anniversari, Natale e San Valentino e si arricchisce, giorno dopo giorno, con una lunga serie di oggetti esclusivi.

Luogo di incontro tra una ricca rete di venditori e i fidanzati che vogliono stupire il proprio partner,

I servizi di Fidanzatifelici.it per le coppie e i commercianti

Fidanzatifelici.it mira ad offrire un servizio alle coppie innamorate seguendo dei valori ben precisi.

Tra questi, la scelta di valorizzare le proposte made in Italy, offrendo a professionisti, artigiani e commercianti italiani l'accesso a una vetrina virtuale esclusiva. Il sito, naturalmente, garantisce sempre un'ampia visibilità, favorendo il contatto con i fidanzati che vogliono fare acquisti.

Il servizio di Fidanzatifelici.it si avvale di procedure semplificate, che rendono l'adesione alle vendite intuitiva e del tutto immediata, e permette ai professionisti di iscriversi con pochi click, scegliendo se registrarsi tramite e-mail o profili social. Per un venditore, quindi, partecipare al progetto di Fidanzatifelici.it significa ampliare la propria rete commerciale e fare in modo che il brand possa arrivare ovunque.

Affiancare il web alla vendita sul territorio significa, infatti, ampliare la distribuzione e conquistare nuovi mercati, senza limitarsi a un commercio locale, spesso circoscritto ai contatti territoriali.

Per accedere al servizio, basta inserire i propri annunci con cura, includendo descrizioni e immagini di buona qualità, e dare il via a un'esperienza di vendita online tra le più interessanti del settore.

Per rendere ottimale la vendita sul marketplace, il portale permette di monitorare transazioni, spedizioni e guadagni, e riscuotere facilmente con trasferimenti su PayPal o sul proprio conto.

In ogni caso, l'adesione al progetto alle vendite non è regolata da alcun vincolo contrattuale: aprire una propria vetrina sul sito prevede un percorso chiaro e trasparente per il venditore.

Idee regalo su misura grazie a Fidanzatifelici.it

Per quanto riguarda il focus principale del servizio di Fidanzati Felici, ovvero gli oggetti regalo in vendita, il portale non pone alcun vincolo alla fantasia. Si va dai regali più comuni, quelli con i quali si è certi di non sbagliare, a pensieri più alternativi, così da avere la certezza di essere originali in ogni occasione.

Spazio quindi all'oggettistica, all'abbigliamento, ai gioielli e ai profumi, ma anche alla cancelleria e agli accessori. Naturalmente, non si tratta mai di prodotti banali, poiché il portale seleziona realtà di tutti i tipi, per garantire regali eccellenti e non scontentare mai nessuno.

Nelle vetrine di Fidanzatifelici.it, quindi, sono numerose le idee regalo a disposizione, e sono sempre caratterizzate da una passione che rende ogni pensiero davvero unico. Il tutto per fare della scelta dei regali un'esperienza serena e priva di stress e garantire alle coppie un servizio efficiente ed esclusivo.

Per maggiori informazioni

Sito web:

Comunicato a cura di: IMG Solutions per MGvision