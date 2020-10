Coronavirus: Federvini, 'estrema preoccupazione per locali pubblici'

26 ottobre 2020 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - "Pur condividendo la necessità di dare massima priorità alla salute pubblica con ulteriori azioni di prevenzione, Federvini guarda con estrema preoccupazione alle nuove misure restrittive che coinvolgono pesantemente i pubblici esercizi". E' quanto afferma in una nota Sandro Boscaini, presidente di Federvini.

"I locali pubblici costituiscono - dice - il luogo di elezione per il consumo dei nostri prodotti, realizzando una filiera allargata che è uno dei vanti per il made in Italy. Per questo sarebbe necessario ripensare alle misure in modo tale da salvaguardare contemporaneamente salute pubblica e aspetti economici, da un lato con iniziative improntate alla flessibilità, dall'altro rimodulando provvedimenti come crediti di imposta e defiscalizzazioni".