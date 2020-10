Milano: assessore Granelli, 'sempre in meno sui mezzi, siamo al 41%'

26 ottobre 2020 a

Milano, 26 ott. (Adnkronos) - A Milano negli ultimi giorni c'è il 60% circa dei passeggeri in meno sui mezzi rispetto a un anno fa.

"Negli ultimi giorni della scorsa settimana eravamo al 41% dei passeggeri, 600mila persone al giorno rispetto a 1,4 milioni dello scorso anno. Dieci giorni fa eravamo al 55%, i cittadini stanno diminuendo, in virtù delle misure regionali che hanno ridotto alcune attività e poi perché la gente, appena può, cerca di stare di più a casa, di lavorare a distanza; le scuole e le università stanno facendo didattica a distanza, abbiamo meno domanda di trasporti", ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, l'assessore alla Mobilità del Comune di Milano, Marco Granelli.

“Dal 14 settembre – ha aggiunto - abbiamo aumentato il 10% di mezzi, sia in metropolitana che in superficie. Questo lo stiamo ulteriormente facendo, soprattutto sulle linee extraurbane. Dobbiamo continuare a farlo, abbiamo in programma nuovi potenziamenti, vanno fatti mirati, laddove c'è maggiore criticità”.