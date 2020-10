26 ottobre 2020 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "La paura, comprensibile, può spingere a chiudersi in sestessi. Ma sappiamo che, al contrario, soltanto rafforzando il comue impegno, la sicurezza di ciascuno sarà più garantita". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a proposito dell'emergenza coronavirus, in occasione della cerimonia al Quirinale per 'I Giorni della ricerca'.