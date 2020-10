Consulenti lavoro, eletto nuovo consiglio nazionale

26 ottobre 2020 a

Roma, 26 ott. (Labitalia) - Si sono svolte sabato 24 ottobre 2020 a Roma le elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro per il triennio 2020- 2023. Un evento svoltosi con regolarità e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari, alla presenza dei delegati provinciali affluiti da tutta Italia. E' questo un aspetto da sottolineare: la numerosa presenza nella capitale (270 i votanti), nonostante la situazione socio-sanitaria conseguente alla ripresa dei contagi da Covid-19, non ha creato alcun problema di distanziamento o di assembramento sia per l'ordinato afflusso che per la perfetta organizzazione. Il risultato dello spoglio ha visto confermare la leadership della presidente uscente, Marina Calderone, capolista della lista unica presentata per questo rinnovo, che ha ricevuto il 97% delle preferenze.

"Il voto dei delegati quest'anno - commenta Marina Calderone - ha una valenza doppia, che va oltre l'aspetto amministrativo. Rappresenta il grande senso di appartenenza che la nostra categoria dimostra di avere, in ogni occasione possibile. L'aver voluto essere presenti a Roma a tutti i costi, viaggiando per ore, per lo più in macchina, testimonia cosa hanno in più i consulenti del lavoro: amore, passione, attaccamento. Valori che contraddistinguono la nostra professione; per questo motivo i delegati vanno ringraziati uno per uno. Questa dimostrazione di appartenenza alla categoria ci inorgoglisce e ci impegna ben oltre i suffragi ricevuti".

Il nuovo consiglio nazionale si riunirà venerdì prossimo 30 ottobre per nominare l'ufficio di presidenza (presidente, vice presidente, segretario, tesoriere) della consiliatura 2020-2023. Fanno parte del nuovo consiglio nazionale: Calderone Marina (Cagliari), De Luca Rosario (Reggio Calabria), Duraccio Francesco (Napoli), Marcantonio Giovanni (Torino), De Compadri Luca (Mantova), Ricci Antonella (Bologna), Braghin Massimo (Rovigo), Sette Francesco (Bari), Paone Luca (Milano), Sassara Stefano (Udine).

E ancora: D'Angelo Giuseppe (Viterbo), Plevano Elisabetta (Pescara), Ansideri Stefano (Perugia), Puppo Paolo (Genova), Bensi Alessandro (Prato).

Per il collegio dei revisori sono stati eletti: De Carolis Marcello (L'Aquila) Buscema Giuseppe (Catanzaro), Cassarino Rosario (Ragusa).