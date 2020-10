26 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Quella contro Willy Monteiro Duarte, il

"Noi dobbiamo scardinare la violenza, fare in modo che non risulti attrattiva. E il modo migliore è studiare, perché solo adeguati strumenti culturali prevengono l'attrattività della violenza, altrimenti - mette in guardai il premier - si arriva a logica del branco, alla mitologia della violenza e della sopraffazione"