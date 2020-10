26 ottobre 2020 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - Le risorse complessive da stanziare per il dl Ristori, atteso domani in Consiglio dei ministri, potrebbero ammontare a 5 miliardi di euro, di questi 1-1,5 miliardi verrebbero destinate ai ristori a fondo perduto per le imprese colpite dalle limitazione dell'ultimo Dpcm. A snocciolare i numeri all'Adnkronos autorevoli fonti di governo.