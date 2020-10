Strategie di investimento: le più amate dagli investitori

26 ottobre 2020 a

(Chiasso - Svizzera, 26/10/2020) - Chiasso - Svizzera, 26/10/2020 - Il mondo della borsa, dei titoli e delle azioni è stato per anni strettamente legato ad una categoria di professionisti piuttosto ristretta. In questo senso nel corso degli anni, si è assistito ad una vera e propria rivoluzione, le cui cause vanno cercate con ogni probabilità innanzitutto nella tecnologia: infatti è proprio grazie allo sviluppo delle connessioni internet ed alla vendita di massa di computer, tablet e smartphone che oggi tantissime persone hanno scoperto il mondo del trading online. Persone che magari continuano a portare avanti il proprio lavoro principale, ma che parallelamente si dedicano con interesse e passione agli investimenti, nella speranza di costruire una seconda fonte di guadagno, se non addirittura una strada professionale alternativa.

Ovviamente per investire con successo servono costanza, studio, disciplina e, soprattutto, conoscenza: si parla infatti di una materia molto complessa, che necessita di strategie più che delineate. Per fortuna il successo internazionale del trading online ha favorito anche la nascita di diverse realtà dedicate proprio a questo settore, realtà come, ad esempio, ioinvesto.com. Infatti, questo sito dedicato agli investimenti permette all'utente di ottenere tutti gli strumenti necessari per una gestione consapevole dei propri risparmi, fornendo diversi consigli utili a diventare un trader esperto ed autonomo.

Ovviamente questo genere di realtà si valuta innanzitutto in base alla preparazione dei professionisti che forniscono il materiale informativo. Ebbene, da questo punto di vista ioinvesto.com è una garanzia, essendo stato fondato da due vere e proprie eccellenze italiane: due esperti del settore muniti di certificazioni e riconoscimenti nazionali ed internazionali. Si sta parlando di Danilo Zanni, consulente finanziario indipendente che vanta una certificazione da parte della SIAT (ovvero la Società Italiana Analisi Tecnica), e di Alessandro Moretti, uno dei due analisti finanziari italiani ad aver conseguito l'IFTA (ovvero il Master Of Financial Technical Analysis).

Quali strategie adottare per investire con successo?

Ovviamente non esistono strategie che siano universalmente valide ed ogni piano va elaborato in base a ragionamenti ed analisi più che personali. Esistono però delle linee guida che è utile seguire per non operare in modo corretto. Da questo punto di vista è importantissimo studiare: dati OCSE dimostrano infatti come oltre il 20% dei giovani potenziali investitori italiani non abbia nemmeno le conoscenze finanziarie più basilari. Una percentuale davvero importante, di persone che rischiano di operare sul mercato senza alcun tipo di punto di riferimento culturale.

Avere il giusto know-how permette infatti di ridurre la percentuale di rischio, superando tanti blocchi mentali ed imparando a valutare attentamente il proprio budget (un altro punto di partenza imprescindibile). Soltanto con questo genere di basi sarà possibile portare avanti un percorso di investimento consapevole e migliorare giorno dopo giorno la propria efficienza sui mercati: magari imparando a calcolare ed arginare i rischi al meglio o scoprendo con quali criteri vadano individuati i giusti prodotti su cui investire il proprio denaro.

La community sugli investimenti più grande in Italia

In tal senso ovviamente ognuno fa riferimento innanzitutto alla propria esperienza personale, ma anche quelle di altri investitori possono rivelarsi un tesoro prezioso. Ebbene, ioinvesto.com vanta la comunità più grande di tutto il nostro Paese: si parla di oltre 20.000 investitori più o meno specializzati, che discutono assieme di capitale e di profitto, condividendo le proprie strategie e le proprie operazioni.

Tante informazioni dunque, a cui si aggiungono quelle pubblicate quotidianamente dal team del portale, dedicate ancora una volta al mondo degli investimenti ed al mondo della formazione. Si va dagli articoli ai casi studio, dalle lezioni ai tutorial, il tutto disponibile 24 ore su 24, con aggiornamenti e la possibilità di usufruire di un servizio di supporto online ove necessario.

