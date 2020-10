Coronavirus: Fico, 'confermiamo iniziative Camera per studenti'

26 ottobre 2020 a

Roma, 26 ott. (Adnkronos) - "La scuola ha vissuto e sta vivendo mesi molto complicati. Purtroppo a causa dell'emergenza ha dovuto fare fronte a molti cambiamenti. Gli studenti in particolare, hanno riadattato le loro abitudini, così come i momenti della formazione, della socialità, dell'approccio alla conoscenza. Voglio ringraziare loro e i loro insegnanti, perché stanno affrontando questo periodo delicato e complesso con senso di responsabilità. In questa fase le iniziative che le istituzioni dedicano ai più giovani non possono fermarsi, anzi dove è possibile vanno moltiplicate. E dunque la Camera -in collaborazione con il Senato e il ministero dell'Istruzione– proseguirà nel percorso avviato negli anni scorsi rinnovando i progetti rivolti ai ragazzi". Lo annuncia il presidente della Camera, Roberto Fico.

"Tornano dunque -annuncia- 'Parlawiki', 'Lezioni di Costituzione', le 'Giornate di formazione', concorsi e iniziative a cui siamo molto legati proprio per il rapporto che permettono di instaurare tra le istituzioni e i più giovani e per l'obiettivo che si pongono: diffondere i valori e i contenuti della Costituzione, contribuire a formare coscienza civica, far sentire i ragazzi protagonisti nella nostra comunità".

"Sono tutte iniziative organizzate a distanza, nel rispetto dei protocolli sanitari. Troverete tutte le informazioni sul portale Camera Giovani e sulla piattaforma cittadinanzaecostituzione.it. Vi invito a partecipare, e spero -conclude Fico rivolgendosi agli studenti- di potervi accogliere nuovamente presto a Montecitorio, come è accaduto per le edizioni degli scorsi anni".