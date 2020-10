Islam: Fassino, 'Erdogan rispetti se vuole rispetto'

27 ottobre 2020 a

a

a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Le accuse rivolte dal Presidente Erdogan al Presidente Macron e alla cancelliera Merkel sono inaccettabili e irricevibili. Il radicalismo di matrice islamica è nemico di qualsiasi società libera e multiculturale. E tanto più dovrebbe riconoscerlo chi -come il Presidente Erdogan- si erge a paladino del mondo islamico e chiede per l'Islam rispetto. Ma il rispetto per sé richiede altrettanto rispetto per gli altri. È il fondamento delle convivenza e della democrazia." Lo afferma Piero Fassino, presidente della commissione Esteri della Camera.