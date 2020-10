The Innovation Factory lancia Grocket, soluzione chiavi in mano per ecommerce Food & Beverage

27 ottobre 2020 a

a

a

(Roma, 27 ottobre 2020) - La soluzione proprietaria basata su tecnologia Magento è firmata dall'azienda leader in Italia per numero di sviluppatori certificati.

Roma, 27 ottobre 2020. Si chiama Grocket, la prima soluzione Italiana Grocery online store, destinata per accelerare il processo di digitalizzazione comparto Food & Beverage.

L'innovativa piattaforma per ecommerce, novità di spicco di questa fine 2020, poggia le sue basi sulla tecnologia Magento ed è stato sviluppato da The Innovation Factory, leader nella progettazione e realizzazione di online store e partner di aziende fortemente predisposte al commercio digitale, tra cui Vodafone e Easy Coop di cui ha firmato i rispettivi canali ecommerce.

Già a distanza di poche settimane dal lancio sul mercato, Grocket è candidato a diventare un prodotto di punta nel proprio settore di riferimento, avendo suscitato sin da subito l'interesse di importanti brand.

«Grocket si rivolge al target specifico del food beverage ed è a tutti gli effetti un accelerator per la realizzazione di progetti di ecommerce con tecnologie e funzionalità avanzate attente alle esigenze dell'utente. – spiega Pablo Liuzzi, CEO di The Innovation Factory – La soluzione Grocery online store ha già implementate al suo interno le principali feature necessarie per la gestione del processo d'acquisto, la gestione di catalogo e ordini considerando le caratteristiche specifiche delle aziende che operano nel Food. Offre inoltre il vantaggio di essere completamente personalizzabile rispondendo alle esigenze caratteristiche dell'azienda oltre che poter essere integrata con altre tecnologie già in uso.».

I punti di forza di questa innovativa soluzione per e-commerce sono:

• tempi di realizzazione dello store online veloci, stimati intorno a 10-12 settimane, circa un terzo del tempo medio necessario per uno sviluppo che parte da zero;

• possibilità di personalizzazione completa sia in termini di layout sia in termini di funzionalità;

• scalabilità del prodotto;

• semplicità e velocità di navigazione per un'esperienza di acquisto impeccabile;

• facilità di integrazione della piattaforma con altri sistemi aziendali, come ad esempio CRM proprietari.

Grocket è la prima di una serie di soluzioni proprietarie in fase di sviluppo da parte del team di The Innovation Factory, che saranno pronte nei prossimi mesi per rispondere alle necessità di altri specifici settori merceologici: «Entro la fine dell'anno – anticipa Liuzzi – prevediamo il rilascio degli accelerator dedicati rispettivamente al mondo Pharma e Pets».

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.theinnovationfactory.it/it/

Roma – Italia

Responsabilità editorial: Img Solutions srl per Archetipo Agency