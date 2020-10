Coronavirus: Conte, 'italiani all'estero hanno contribuito a risposta pronta e decisa'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Voglio cogliere anche questa occasione per salutare tutti gli italiani che soggiornano, vivono, lavorano nei cinque continenti i quali, in particolare in questi tempi resi molto difficili da questa sfida che tutti stiamo affrontando della pandemia da Covid-19, non hanno mancato di far sentire la loro vicinanza e di contribuire, anche finanziariamente, alla risposta pronta e decisa dell'Italia". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo alla presentazione del Rapporto 'Italiani nel Mondo' della Fondazione Migrantes.