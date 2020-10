Coronavirus, annullate Giornate italiane del Calcestruzzo

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos/Labitalia) - A seguito della firma dell'ultimo Dpcm, gli organizzatori del 'Gic- Giornate italiane del calcestruzzo/Italian Concrete Days', si sono visti costretti ad annullare l'edizione 2020 della manifestazione programmata dal 29 al 31 ottobre presso il quartiere fieristico di Piacenza Expo.

Gli organizzatori desiderano rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le istituzioni, le amministrazioni pubbliche, gli enti, le associazioni di categoria e, naturalmente, alle centinaia di espositori, che – in un anno così difficoltoso – hanno comunque voluto aderire alla mostra piacentina.

"Nonostante gli immani sforzi, ci vediamo costretti ad annullare questa terza edizione del Gic -commenta Fabio Potestà, direttore della Mediapoint & Exhibitions- resta il rammarico per un divieto improvviso, calato come una mannaia su tutti gli sforzi e le energie profuse per organizzare al meglio un evento che ormai è divenuto un appuntamento di rilievo internazionale". Gli organizzatori danno comunque appuntamento per la quarta edizione, già in programma per la fine di ottobre 2022.