Coronavirus: Renzi, 'Dpcm siano su basi scientifiche non su emozioni passeggere'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Chiedere di organizzarsi meglio non è lesa maestà ma buon senso. Siamo in maggioranza ma non siamo mai stati e mai saremo yes man. E poi confesso che ci sono abituato: anche ad aprile dicevamo cose scomode che poi però si sono rivelate vere. Prima ci insultano, poi ci ignorano, poi ci danno ragione senza ammetterlo. I decreti vanno adottati su base scientifica, non su emozioni passeggere. La situazione sanitaria è seria: la politica deve essere all'altezza". Lo scrive su Facebook Matteo Renzi.