27 ottobre 2020

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Chi dice che in estate il governo ha minimizzato o sottovalutato la pandemia e la possibilità di una seconda ondata dice fesserie che non fanno bene al Paese". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte nel corso dell'incontro in corso ora a Palazzo Chigi con le categorie più colpite dall'ultimo Dpcm con le misure anti-Covid.