Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Nelle stesse ore del confronto sul Dpcm, abbiamo lavorato per far arrivare risorse immediate alle categorie penalizzate, che stiamo incontrando oggi a Palazzo Chigi. Alle ore 15 in CdM approveremo il decreto ristori con indennizzi e risarcimenti in tempi certi e rapidi". Lo scrive in un tweet il premier Giuseppe Conte.