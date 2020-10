27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Acea è andata avanti nonostante l'emergenza coronavirus, preservando la salute dei propri dipendenti e continuando a offrire servizi sul territorio senza mai stancarsi. Questo per me è un motivo di grande orgoglio e deve essere un motivo per la ripartenza". Ad affermarlo, nel corso della presentazione del piano alla comunità finanziaria, è il presidente di Acea, Michaela Castelli.