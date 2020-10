Caso Saguto, domani la sentenza per l'ex giudice

27 ottobre 2020 a

Caltanissetta, 27 ott. (Adnkronos) - Tre anni di processo, decine e decine di testimoni, oltre cento udienze. Domani, all'aula bunker del carcere Malaspina di Caltanissetta, verrà messa la parola fine, almeno in primo grado, nel processo che ha sconquassato l'antimafia siciliana. Il principale imputato è Silvana Saguto, l'ex Presidente della sezione Misure di prevenzione di Palermo, nel frattempo radiata dalla magistratura che, secondo l'accusa "era a capo di un sistema perverso e tentacolare" di gestione dei beni sequestrati. Un sistema che, per i pm sarebbe stato composto da magistrati, avvocati, prefetti, vertici delle forze dell'ordine. Sono 73 i capi di imputazione a suo carico. Alla fine della requisitoria fiume i pm Maurizio Bonaccorso e Claudia Pasciuti, alla presenza dell'allora Procuratore Amedeo Bertone, ora in pensione, avevano chiesto per l'ex giudice la pesante condanna a 15 anni e 10 mesi di carcere, oltre che l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici.

Per la Procura nissena, l'ex giudice “era la figura centrale di un vincolo associativo stabile” comprovato dalla “frequenza dei rapporti dei soggetti”. Accuse contestate dalla difesa del giudice, rappresentata dall'avvocato Ninni Reina. Il legale, durante l'arringa difensiva, ha invece respinto ogni accusa per Saguto parlando di un "processo anomalo, sia per quantità che per qualità":.

Per i pm, invece, Silvana Saguto avrebbe "sfruttato e mortificato il suo ruolo di magistrato”. Ma “è sbagliato parlare di processo all'antimafia”. Saguto è accusata di corruzione con altri 14 imputati, tra magistrati, avvocati, persino un ex prefetto. L'accusa, descrivendo quanto emerso nelle intercettazioni, aveva parlato di “un quadro desolante” in cui “ci sono pubblici ufficiali e magistrati che hanno tradito la loro funzione per interessi privati”.