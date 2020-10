Coronavirus, oltre 2mila spettatori per 'Tosca' in streaming dal 'Del Monaco' di Treviso

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Oltre due mila spettatori ieri sera hanno seguito in streaming l'apertura di stagione del Teatro Del Monaco di Treviso con la prima della 'Tosca' di Giacomo Puccini, il primo spettacolo italiano ad andare in scena senza pubblico a meno di 24 ore dall'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm che sospende le aperture dei teatri. Un “sold out” che ha premiato la decisione del Teatro Stabile del Veneto e del Comune di Treviso di non annullare la rappresentazione, andare in scena e inaugurare la stagione del Del Monaco davanti a una platea virtuale che ha seguito lo spettacolo in diretta da casa sia sul sito e sia su Backestage, la piattaforma digitale del Teatro Stabile Veneto completamente gratuita e interattiva, nata proprio nei mesi di lockdown e che nelle ultime ore ha raccolto 800 registrazioni di utenti.

“Secondo le disposizioni e i protocolli di sicurezza adottati in questi mesi, gli spettatori in sala per la prima sarebbero dovuti essere 266 – commenta Giampiero Beltotto, presidente del Teatro Stabile del Veneto – L'entrata in vigore del Dpcm a poche ore dal debutto ci ha spiazzati, ma non ci ha fermati. Grazie alla collaborazione con il sindaco di Treviso e l'Amministrazione comunale, siamo riusciti ad aprire ugualmente la nostra platea, superato i 266 posti previsti ed andando ben oltre la capienza della sala, garantendo il servizio pubblico del nostro teatro. Come teatro pubblico abbiamo, infatti, la responsabilità di riportare la speranza nel settore dello spettacolo dal vivo che come tutti sta attraversando un momento di seria difficoltà, soprattutto nel privato, che oggi più di tutti necessità di solidarietà, risorse e soluzioni immediate”.

Numerosi i like e i commenti lasciati dal pubblico per lo spettacolo sulla piattaforma Backestage, interazioni e dimostrazioni di vicinanza che sono valsi come calorosi applausi per gli artisti che ieri sera si sono esibiti sul palco in piena sicurezza e tenendo le distanze. Completamente gratuita per gli utenti, a cui viene richiesta la registrazione nella fase del primo accesso, con un layout moderno e intuitivo la piattaforma del Teatro Stabile del Veneto offre al pubblico, infatti, la possibilità di interagire con i contenuti digitali esprimendo il proprio gradimento con like, commenti e creando playlist personalizzate.

Prodotta dal Comune di Treviso – Teatro Mario Del Monaco e dall'associazione Musincantus, la celebre opera di Puccini ha debuttato in forma di concerto sul palcoscenico del Del Monaco che ha visto il ritorno della star trevigiana, il tenore Fabio Sartori nel ruolo di Cavaradossi. A vestire i panni del barone Scarpia e della protagonista Floria Tosca, Claudio Sgura e la bellunese Chiara Isotton. A dirigere l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta e concertare l'opera il maestro Francesco Lanzillotta, uno dei principali direttori italiani della sua generazione, già direttore musicale del Macerata Opera Festival. I cori affidati al Coro di Voci bianche dell'Istituto Manzato diretto dal maestro Livia Rado e il Coro Insieme Corale Ecclesia Nova diretto dal maestro Matteo Valbusa.