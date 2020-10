27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Quando abbiamo adottato queste misure non abbiamo certo pensato che ci siano alcune categorie meno importanti di altre. Non abbiamo operato nessuna impropria gerarchia tra categorie di attività". Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Giuseppe Conte, nel corso dell'incontro con i rappresentanti di palestre e piscine tutt'ora in corso.