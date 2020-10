Spielwarenmesse 2021 Summer Edition: la data è stabilita

27 ottobre 2020 a

NORIMBERGA, Germania, 27 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Tutti i partecipanti del settore dei giocattoli attendevano con ansia questa data: la prossima edizione della Spielwarenmesse ha luogo dal 20 al 24 luglio 2021. A causa della persistente pandemia di corona l'organizzatore, la Spielwarenmesse eG, ha dovuto, per la prima volta, spostare la data da gennaio all'estate. In tal modo partono i preparativi per la Spielwarenmesse 2021 Summer Edition.

„Il mio team ed io ci rallegriamo molto, di realizzare finalmente di nuovo un evento dal vivo di cui il mercato ha nostalgia. I segnali sono evidenti", dice Ernst Kick, amministratore delegato della Spielwarenmesse eG, e rivela: „L'impostazione si distinguerà, naturalmente, dalla manifestazione in inverno e sarà mirata alle necessità degli espositori e dei visitatori in una data diversa." Già con la nuova durata, dal martedì al sabato, la fiera va incontro al desiderio di molti commercianti e acquirenti di avere a disposizione un giorno in più. Nell'impostazione dei contenuti l'industria favorisce l'intento del padrone di casa di presentare un'offerta mirata di informazioni e di prodotti nuovi. Gli affari natalizi hanno un ruolo, come anche il panorama d'insieme sul prossimo anno commerciale.

I dettagli dell'impostazione della Spielwarenmesse eG verranno resi noti nei prossimi mesi. Quale ulteriore servizio la pagina web della www.spielwarenmesse.de, così come la App della Spielwarenmesse offrono tutto l'anno informazioni, che vengono ampliate continuamente, per tutto il settore dei giocattoli.

Spielwarenmesse eG

La Spielwarenmesse eG organizza fiere ed eroga servizi di marketing per il settore del giocattolo e altri mercati di beni di consumo. La società di Norimberga organizza nella propria città Spielwarenmesse®, rassegna leader a livello mondiale, mentre a Mumbai porta in scena Kids India, e, sempre a Norimberga, Insights-X. La gamma di servizi della cooperativa comprende anche iniziative a livello industriale e il programma internazionale di fiere World of Toys by Spielwarenmesse eG che porta le aziende alle fiere di settore in Asia e Russia tramite l'organizzazione di collettive. La Spielwarenmesse eG opera mediante i suoi rappresentanti in oltre 90 paesi del mondo. Esistono inoltre varie affiliate responsabili dei rispettivi mercati: la Spielwarenmesse Shanghai Co., Ltd. per la Repubblica Popolare Cinese e la Spielwarenmesse India Pvt. Ltd. per l'India. La cooperativa detiene una partecipazione qualificata a Grand Expo, la società organizzatrice di Kids Russia a Mosca. L'affiliata Die roten Reiter GmbH con sede a Norimberga opera in qualità di agenzia di comunicazione per l'industria dei beni di consumo e di investimento. Il profilo aziendale completo della Spielwarenmesse eG è disponibile in Internet all'indirizzo www.spielwarenmesse-eg.com.

Spielwarenmesse®

La Spielwarenmesse eG, fornitrice di servizi, organizza la Spielwarenmesse®, la fiera più importante a livello mondiale per i giocattoli, gli hobby e il tempo libero. La Fiera Specializzata costituisce una piattaforma completa per le comunicazioni e le ordinazioni per 2.800 produttori nazionali ed internazionali. La presentazione delle novità e la visione d'insieme sul settore costituiscono un pacchetto di informazioni per l'orientamento annuale nel mercato per più di 65.000 acquirenti e commercianti specializzati, provenienti da più di 130 nazioni. Dal 2013 la definizione Spielwarenmesse® è protetta in Germania quale marchio.

Data della fiera: Spielwarenmesse® da martedì fino a sabato, 20 – 24 luglio 2021

