Milano: Sala, 'sbagliato decidere ora su ricandidatura, incerto voto in primavera'

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Non voglio decidere ora" su una eventuale ricandidatura a sindaco di Milano "e penso sia sbagliato. In questa fase in cui bisogna lavorare molto uniti con le istituzioni voglio essere il sindaco di tutti. Nel momento in cui scendo in campo non lo sono automaticamente più". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in collegamento con Dataroom di Milena Gabanelli. "Se anche lo decidessi oggi e non lo comunicassi, come faccio a non cadere nella tentazione nel momento in cui devo prendere una decisione difficile e di riflettere in termini di consenso elettorale?", si è chiesto Sala.

"E terzo: ma siamo sicuri che si voterà a maggio? Le ultime elezioni regionali sono slittate di sei mesi. Noi fino alla primavera saremo in questa situazione. Io ho dei dubbi che si voterà a maggio. Non sapendo nulla, perché nessuno sa niente". Per Sala "cominciare la corsa oggi, per tutti questi motivi, dal mio punto di vista è sbagliato. La gente vuole sapere quello che faccio per loro, non se mi candido o non mi candido. Questi sono temi che interessano i giornali, non la gente".