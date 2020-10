Coronavirus: Università Cattolica, da domani stop lezioni in presenza a Milano e Brescia

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - L'Università Cattolica del Sacro Cuore, visto il forte aumento di casi di Covid-19, ha deciso di ricorrere da domani e fino all'8 novembre, alla didattica fruibile solo a distanza per tutti i corsi di laurea e post-laurea delle sedi di Milano e di Brescia, ad eccezione di quelli della facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali. L'Università, si spiega dall'ateneo, resta aperta e tutti i servizi continueranno a essere garantiti, secondo le modalità attualmente previste descritte sul sito.

L'ateneo segue “costantemente e con attenzione gli sviluppi dell'epidemia e i relativi provvedimenti delle autorità competenti. Le strutture dell'Ateneo sono consapevoli dell'aggravarsi della situazione e si sono organizzate per gestire questa fase complessa”.

Nei giorni scorsi è stato inoltre deciso l'ampliamento del ricorso al lavoro agile da remoto, pur garantendo attraverso presidi in presenza tutti i servizi. Dal 28 ottobre, la didattica sarà dunque erogata in diretta streaming per le sedi di Milano e di Brescia secondo la programmazione prevista dall'orario accademico e disponibile sul portale Icatt e sull'app Icatt. I docenti che lo desiderino potranno continuare a recarsi nelle aule appositamente predisposte per erogare le lezioni in streaming, previa comunicazione all'Ufficio Programmazione della sede di competenza.