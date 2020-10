Sostenibilità, Sparkasse e Alperia aprono spazio comune a Vicenza

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. - (Adnkronos) - Sparkasse-Cassa di Risparmio di Bolzano e il provider energetico Alperia annunciano l'apertura di uno spazio comune in corso Palladio a Vicenza nell'ambito della partnership commerciale avviata a inizio anno con l'obiettivo di sviluppare e promuovere iniziative in tema di sostenibilità ambientale. Il concept di filiale è stato realizzato in collaborazione con Schweitzer Project.

In questo spazio la banca e il fornitore di servizi energetici propongono la propria gamma di offerta. Sarà quindi un ambiente condiviso con due linee di servizi, finanziari ed energetici in cui i clienti avranno la possibilità di interagire con i consulenti di Sparkasse e di Alperia. Tenendo conto anche delle radici altoatesine delle due società, con riguardo al tema di sostenibilità ambientale, si è volutamente dare ampio spazio nella filiale all'elemento legno.

La nuova filiale Sparkasse punta anche sulla trasformazione dei bisogni dei clienti, l'innovazione e la digitalizzazione. Il concept è caratterizzato da una nuova impostazione dello spazio pensato come punto d'incontro, da una consulenza completa e da una crescente automazione sia per la gestione delle operatività di cassa che per la comunicazione dei prodotti in filiale. Mentre il piano terra è dedicato al retail, al piano superiore saranno presenti le strutture ad alta specializzazione del Private Banking e Corporate Banking.

“Abbiamo deciso di lanciare questo nuovo format a Vicenza anche come riconoscimento del valore che attribuiamo a questa provincia. In Veneto in generale abbiamo dati di crescita costante e continua da diversi anni e Vicenza è una piazza di grande interesse, dove si è creato uno spazio di mercato che noi, come banca territoriale, vogliamo ricoprire”, spiega l'amministratore delegato e direttore generale Nicola Calabrò.

“L'innovativo concetto rivoluziona il classico modello di banca trasformando la filiale in un ambiente unico e riconoscibile, dove il cliente e i suoi bisogni sono sempre al centro dell'attenzione per valorizzare al massimo l'aspetto relazionale e consulenziale. La nostra innovativa filiale - aggiunge - è stata progettata strutturalmente e concettualmente attraverso l'integrazione tra canale fisico tradizionale e sistemi digitali avanzati. Un nuovo layout all'insegna del futuro e della semplicità per migliorare i servizi bancari e rendere l'esperienza dei clienti sempre più immediata".

La tecnologia gioca un ruolo importante, "mostrando l'attitudine innovatrice della nostra banca. L'innovazione è molto presente per quanto riguarda la digitalizzazione, l'accoglienza, l'utilizzo dei prodotti, e la facilità di movimento all'interno della filiale", conclude.

Per Alperia, l'apertura del nuovo Energy Point di Vicenza rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della presenza in Veneto. Con le aperture di Energy Point, l'azienda vuole instaurare un rapporto diretto con i clienti. Tutti i servizi energetici proposti da Alperia sono 100% green, non hanno quindi alcun impatto negativo sull'ambiente in termini di CO2.

Per il ceo di Alperia, Johann Wohlfarter, "la nostra strategia aziendale è incentrata sul cliente. L'apertura dell'Energy Point a Vicenza testimonia la nostra volontà di essere sempre più presenti in Veneto e di offrire ai clienti un punto di contatto fisico, garantendo un'assistenza professionale e competente. Le sinergie messe in campo grazie a questo spazio comune con Sparkasse si basano sui valori comuni della sostenibilità e dell'attenzione al cliente, valori che si riflettono anche nel concetto dello store, che è caratterizzato da un design molto innovativo e tecnologico".

"Un soffitto progettato in modo tale da sembrare una superficie d'acqua ricorda la risorsa da cui, da più di 120 anni, traiamo la forza per produrre energia. Insieme alla parete video asimmetrica e altri elementi accompagnano i visitatori dello store in un viaggio attraverso le montagne e la storia di Alperia", conclude.