Tv, 'AXA Zone' green per i giovani talenti di 'X Factor'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Dopo essere stata presente nelle puntate di selezione, il Gruppo assicurativo AXA Italia, main partner di X Factor 2020 - show di Sky prodotto da Fremantle, in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno, sempre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in streaming su Now Tv - a sostegno al talento e alle ambizioni dei giovani, diventa protagonista dei Live con i posati di presentazione dei concorrenti e dedica loro nel Daily la 'AXA Zone', uno spazio all'interno del loft di X Factor completamente AXA dedicato agli artisti e al loro talento.

Elemento che contraddistingue lo spazio è il suo essere completamente 'green' e a impatto zero sull'ambiente, grazie ad esempio a un wall in legno non trattato e tessuto in cotone, pareti riciclabili di muschi e licheni che abbattono la carica batterica. Un'iniziativa concreta per rendere visibile e immediato un l'impegno pluriennale di AXA sul tema della lotta al cambiamento climatico e la tutela dell'ambiente e ingaggiare tutti, a partire dai giovani, su una delle sfide più importanti a livello collettivo, per un futuro più sostenibile e resiliente.

Nella AXA Zone avranno spazio anche momenti dedicati, come l'AXA Unplugged, una digital jam session targata AXA dal meccanismo fortemente engaging per la community del programma. Numerose le ulteriori iniziative inedite firmate AXA Italia all'interno del programma, tra cui la presenza da protagonista nei posati di presentazione dei concorrenti e una manche dedicata in cui verrà affrontato un tema di carattere sociale che sta particolarmente a cuore al Gruppo.