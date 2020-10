Dl ristori: aiuti anche a fiere internazionali saltate, 400 mln a fondo Simest

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - All'articolo 7 del decreto ristori c'è il pacchetto export, a quanto si apprende fortemente voluto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, per finanziare con i ristori anche le fiere internazionali saltate a causa dell'emergenza Covid. Nel pacchetto export ci sono inoltre 400 milioni in più per quello che viene definito il 'Fondo 394' di Simest, finalizzato ad aiutare le imprese a internazionalizzarsi.