'Il futuro a portata di mano', cinque progetti sociali co-finanziati da Bper

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - Si è concluso con successo il crowdfunding “Il futuro a portata di mano” di Bper Banca sulla piattaforma Produzioni dal Basso, la prima in Italia per crowdfunding e social innovation: tutti i cinque progetti selezionati hanno raggiunto l'obiettivo di raccolta fondi del 25% del budget previsto e sono stati cofinanziati per il restante 75% dall'Istituto, fino a un massimo di 11.250 euro ciascuno. Per far fronte alla battuta d'arresto che ha colpito anche le attività sociali e culturali a seguito dell'emergenza Covid-19, Bper Banca ha dato vita all'iniziativa “Uniti oltre le attese”, raddoppiando, rispetto alle precedenti esperienze di crowdfunding, il plafond disponibile.

I cinque progetti che hanno ricevuto il co-finanziamento toccano tematiche diverse ma sono tutti accomunati da un unico obiettivo: ripartire, grazie ai giovani e per i giovani, con idee e iniziative volte a produrre cambiamento e a favorire la partecipazione comunitaria.

Eccoli nel dettaglio:

“Sound Report” è frutto del lavoro dell'associazione padovana Pop Economix, e mira a portare nelle scuole italiane il podcast giornalistico, realizzando insieme agli studenti un grande laboratorio condiviso e diffuso, per ascoltare – e imparare – le tecniche base del giornalismo e del podcast, sperimentandole poi in prima persona attraverso una produzione autonoma e partecipando a un grande concorso nazionale.

La cooperativa sociale messinese Ecos-Med è invece la promotrice del progetto “Fondo Teatro. Essere consci del meraviglioso”, il cui obiettivo è valorizzare la zona periferica di Fondo Saccà coinvolgendo le famiglie nell'organizzazione di attività teatrali, come laboratori di scrittura o spettacoli per tutte le età.

A Milano, l'Associazione Portofranco ha promosso il progetto "ONE STEP CLOSER - Insieme per l'emergenza educativa", che si rivolge direttamente agli studenti, anche loro “vittime” in questo difficile periodo di emergenza sanitaria. Gli alunni delle scuole milanesi saranno aiutati, con strumenti come smart-studying, tutor dedicati e School Navigation System (un software che permette di svolgere la didattica a distanza in modo più semplice ed efficace) a reagire alla situazione di incertezza e smarrimento che stanno vivendo.

Il progetto “Lumen Hero” nasce dall'iniziativa della cooperativa sociale New Server e prevede la riqualificazione delle terre confiscate alla camorra nei pressi di Monte Ofelio, nel casertano; uno scenario naturalistico suggestivo e stimolante, dove i ragazzi affetti da Sclerosi Multipla potranno svolgere attività fisica a contatto con la natura e saranno coinvolti in un gioco avvincente e divertente.

Favorire la partecipazione dei giovani nella creazione di una quotidianità nuova e accessibile a tutti è anche l'obiettivo del progetto, “Bologna Block by Block”, un'iniziativa nata per volontà dell'associazione bolognese Verso per ridefinire gli architettonici della città coinvolgendo un gruppo di giovani. Questi, tramite il videogioco Minecraft, daranno vita, insieme alle comunità locali, a nuovi progetti e idee per ridisegnare i luoghi pubblici in funzione dei cittadini.