Professionisti: Primo summit detrazioni fiscali, occasione per chiarire dubbi

Roma, 27 ott. (Labitalia) - Al via domani il 'Primo summit detrazioni fiscali', interamente gratuito e organizzato da Detrazionifacili.it, virtuale e dedicato a professionisti del settore come geometri, progettisti, architetti e ingegneri. Tre giorni di conferenze online mirano a chiarire i dubbi in materia di detrazioni fiscali e superbonus 110% fornendo approfondimenti sugli aspetti tecnici, legali e fiscali relativi alla cessione del credito, tra le possibilità a cui i consumatori possono ricorrere per lavori di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici. I relatori che interverranno durante l'evento digitale sono stati selezionati in base alle relative specializzazioni settoriali, e includono figure come Alessia Morani (parlamentare del Partito Democratico), l'avvocato e collaboratore de Il Sole 24 Ore Pier Paolo Bosso e Daniele Iudicone, a capo di Imc holding e del suo brand di punta, Fotovoltaico Semplice.

"La partecipazione al Primo summit detrazioni fiscali - afferma l'imprenditore romano - è un'occasione straordinaria per chiarire i tanti dubbi che si sono venuti a creare attorno all'attesissimo ecobonus". L'obiettivo che persegue con Fotovoltaico Semplice, marchio conosciuto a livello internazionale grazie a prodotti innovativi e certificazioni come quella dell'itqf (l'istituto tedesco di qualità e finanza) è "creare energia a costo zero grazie alle detrazioni, che sarà anche la tematica dominante del mio intervento".

"Le detrazioni fiscali - spiega Iudicone - non sono un argomento semplice: presentano aspetti delicati, normative non sempre di facile comprensione e altri dubbi che però non devono scoraggiare né i consumatori né i professionisti del settore". "Grazie a questo summit virtuale - sottolinea - riusciremo finalmente a portare chiarezza e semplicità in un ambito sempre un po' spinoso come quello delle detrazioni, dimostrando come sfruttarle al massimo sia una scelta avveduta per portafoglio e ambiente”.