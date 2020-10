Formazione: Afol Moda, al via corso Ifts Design costume per il teatro e lo spettacolo

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Labitalia) - Moda e teatro. È su questo legame che è stato costruito il corso di istruzione e formazione tecnica superiore Design del costume per il teatro e lo spettacolo, progettato da Afol Moda, la scuola di Afol Metropolitana dedicata alla formazione delle figure professionali del fashion. Il corso Ifts Design del costume per il teatro e lo spettacolo, approvato e finanziato da Regione Lombardia, debutta per la prima volta quest'anno. Forma la figura professionale del designer del costume, un professionista in grado di progettare e reinterpretare un abito di scena, coniugando una conoscenza storica della moda e della sartoria, con le innovazioni tecniche e tecnologiche del settore. Il percorso, gratuito, è destinato a venticinque giovani tra i 18 e i 29 anni di età.

Il corso è stato ideato sulle base delle richieste della filiera moda e forma una figura professionale altamente specializzata, in grado di entrare fin da subito nel mondo del lavoro con una solida preparazione.Questo tipo di percorso ha un elevato sbocco occupazionale. Secondo, infatti, il monitoraggio Indire, l'istituto nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa, il tasso di occupazione degli studenti usciti da questo di tipo di formazione professionalizzante è, infatti, dell'83%, che in alcuni casi arriva al 98%. “Vogliamo reagire a questa fase di incertezza – dichiara il presidente di Afol Metropolitana, Maurizio Del Conte - investendo nella formazione delle professionalità a maggior valore aggiunto. La nostra attività formativa prosegue a pieno regime e la programmazione dei nostri corsi avviene in stretto collegamento con le imprese, per intercettare in anticipo le richieste del mercato del lavoro”.

Inoltre, attraverso le Fondazioni di cui Afol Metropolitana fa parte, sono stati approvati da Regione Lombardia il corso Its Fashion Archive and Heritage Management realizzato da Afol Moda in collaborazione con la Fondazione Its Cosmo, il corso Ifts Developer con la Fondazione Its Rizzoli e i due corsi Ifts in meccatronica dei veicoli ecosostenibili e in manutenzione 4.0 per sistemi meccatronici avanzati con la Fondazione ITS Lombardia Meccatronica. Per maggiori informazioni sul corso Ifts Design del costume per il teatro e lo spettacolo : www.afolmoda.com