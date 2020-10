Dl ristori: Misiani, 'ristoro avverrà in automatico, non serve domanda'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Il ristoro avverrà in automatico rispetto a chi aveva già avuto il contributo a fondo perduto nei mesi passati, sarà un contributo nella gran parte dei casi più rilevante, fino al doppio rispetto a quello ricevuto in passato, coprirà una percentuale maggiore delle presumibili perdite di fatturato". Ad affermarlo a Sky TG24 Economia è il viceministro all'Economia Antonio Misiani.

"Non bisogna fare una nuova domanda - ha aggiunto -, per chi lo ha già avuto viene accreditato in automatico, per chi non aveva avuto il precedente contributo invece sarà prevista la possibilità di fare una nuova domanda. Tra l'altro si supera la soglia dei 5 milioni di fatturato e si allarga quindi la platea interessata. I primi soldi dovrebbero arrivare entro il 15 novembre".