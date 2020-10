Coronavirus: Errico (ambulanti), 'Fontana non ha tempo per noi, decideremo altre forme lotta'

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - "Il presidente della Regione Lombardia non ha avuto il tempo di riceverci e non ha sentito il bisogno di incontrare gente che ha bisogno di aiuto. Evidentemente non gli piacciono le proteste democratiche, quelle dove non si spara neanche un mortaretto. Domani ci incontreremo nuovamente per decidere forme di lotta diverse". Lo ha detto Giacomo Errico, presidente di Fiva Confcommercio, la Federazione italiana dei venditori ambulanti, e di Apeca, l'Associazione del commercio ambulante aderente a Confcommercio Milano, dopo un mancato incontro con il presidente della Regione Lombardia al termine del flash mob organizzato in piazza Lombardia, sotto la sede della Regione, per chiedere interventi urgenti di aiuto per gli imprenditori di fiere, sagre, manifestazioni sportive ed eventi di spettacolo colpiti dalle restrizioni per l'emergenza coronavirus.

“Chiediamo che Fontana ci convochi immediatamente”, continua Errico. “Avevamo chiesta per lettera di essere ricevuti da Fontana per sottolineargli l'urgenza di un maggiore ascolto e confronto in questo momento di gravissima crisi per gli ambulanti”.