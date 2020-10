Milano: sequestrano e rapinano due uomini, quattro arresti

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Quattro uomini, cittadini egiziani fra i 25 e i 30 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Milano per sequestro di persona e rapina in concorso. Gli agenti sono intervenuti nel pomeriggio in Largo Giambellino, dove era stata segnalata una lite all'interno di un ristorante. Entrati nel locale hanno trovato i quattro cittadini egiziani, alcuni armati di mazze di legno, che aggredivano due uomini, un cittadino del Camerun di 44 anni e un 43enne della Repubblica del Congo di 43 anni, entrambi con i piedi legati.

Dopo aver richiesto le cure mediche per le due vittime, trasportate in ospedale e dimesse con cinque giorni di prognosi, gli agenti hanno accertato come l'aggressione fosse nata a seguito di una truffa messa in atto da parte delle due vittime ai danni del 25enne egiziano titolare del ristorante. Il 25enne ha riferito di essere rimasto vittima alcuni giorni prima della 'truffa della moltiplicazione dei soldi', che promette di ottenere attraverso mezzi chimici la produzione di nuove banconote a seguito della consegna di denaro contante. Ma, dopo aver consegnato 20mila euro, il 25enne si è accorto di aver ricevuto banconote false.

L'autore della truffa, invitato dal 25enne a un nuovo incontro, ha mandato nel ristorante due complici, che sono stati immobilizzati e percossi. Durante l'aggressione le due vittime sono state rapinate di due anelli, una catenina in oro e di un orologio.La polizia ha quindi arrestato i quattro aggressori.