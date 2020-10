Snam: S&P conferma rating BBB+, migliora outlook a stabile

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - L'agenzia S&P ha confermato oggi il rating a lungo termine di Snam, pari a BBB+, migliorando l'outlook da negativo a stabile. La valutazione riflette l'analoga azione sull'outlook del rating sovrano dell'Italia (BBB con outlook da negativo a stabile) annunciata lo scorso 23 ottobre. Il rating a breve termine di Snam viene confermato ad A-2. L'agenzia di rating continua a valutare “a-” il profilo di credito stand alone di Snam (Sacp). Tale valutazione, si legge in una nota, "riconosce la leadership della società nelle infrastrutture gas e nella transizione energetica, nonché la generazione di flussi di cassa stabili e prevedibili derivanti dalle attività regolate in Italia".

Inoltre, S&P prevede che nei prossimi due anni Snam possa mostrare un indicatore di Adjusted Funds from Operation su debito (FFO/Net Debt) al di sopra del 12% – soglia per mantenere uno Sacp di “a-” – in modo sostenibile.