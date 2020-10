Maltempo: Regione Lombardia, scongiurata esondazione Seveso con canale scolmatore

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - Per evitare l'esondazione del fiume Seveso dopo le forti piogge di ieri "ancora una volta è stata decisiva l'azione del canale scolmatore di Nord-Ovest, adeguato nel 2017 da Aipo grazie a ingenti fondi regionali, per impedire l'esondazione del Seveso e l'allagamento delle strade in zona Niguarda". Lo comunica l'assessore alla Protezione della Regione Lombardia, Pietro Foroni. "Per tutto il tempo dell'evento il canale è stato utilizzato in maniera razionale, arrestando il livello idrometrico del Seveso a meno di un metro dal rischio concreto di esondazione", spiega.

Fortunatamente il grande progetto per dire addio alle esondazioni che flagellano Milano e la Brianza da più di settanta anni - sottolinea l'assessore regionale - è entrato ufficialmente nel vivo poche settimane fa con l'avvio dei lavori per la vasca di laminazione a Senago e l'aggiudicazione dei lavori per la vasca di Milano al Parco Nord, con l'aggiudicazione delle gare d'appalto per le aree golenali a Vertemate/Carimate/Cantù, per la vasca di laminazione a Lentate, e alla progettazione esecutiva dell'area di laminazione a Varedo/Paderno".