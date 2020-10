Coronavirus: Conte, 'proteste ogni giorno, incontro tutti non sto in palazzo isolato'

27 ottobre 2020 a

Roma, 27 ott. (Adnkronos) - "Ci sono manifestazioni tutti i giorni, per due giorni di seguito ho incontrato delle delegazioni io stesso, non è un palazzo isolato dalla realtà circostante questo. Ho ricevuto categorie, associazioni, ho spiegato loro quel che stiamo facendo. Dal confronto hanno compreso che per noi sono scelte dolorose ma necessarie, ho anticipato anche loro le misure" addottate oggi col dl ristori. Così il premier Giuseppe Conte, in conferenza stampa a Palazzo Chigi. "Anche oggi - prosegue - da stamattina vanno avanti gli incontri, presenti anche i ministri. Ci rendiamo conto delle sofferenze e delle difficoltà, ma è per questo che siamo qui a parlarne".