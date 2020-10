Coronavirus: Senna (Lega), 'Regione Lombardia attenta a istanze ambulanti'

27 ottobre 2020 a

Milano, 27 ott. (Adnkronos) - “Sono sempre presente e disponibile al dialogo per trovare una soluzione ai problemi degli ambulanti come di tutte le categorie economiche. Regione Lombardia è sempre stata sensibile alle istanze di chi produce sul territorio ed ha di conseguenza dato ogni volta il massimo supporto, al contrario il governo nazionale ha abbandonato i nostri imprenditori”. Lo afferma Gianmarco Senna, esponente della Lega e presidente della commissione Attività Produttive di Regione Lombardia, che ha incontrato gli ambulanti che manifestavano sotto Palazzo Lombardia.

“Mi rammarico solo per il fatto che una piccola parte degli ambulanti, che evidentemente volevano più che altro strumentalizzare la situazione anziché trovare una soluzione, non abbia voluto intavolare un confronto. Non è il momento di creare divisioni -continua- bisogna essere tutti uniti per ottenere da Roma quello che oggi il governo non sta ancora dando: sostegno economico e misure più eque”.