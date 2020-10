Amazon: in Europa lancia 'etichetta' per identificare i prodotti sostenibili**

28 ottobre 2020 a

Milano, 28 ott. - (Adnkronos) - Amazon annuncia oggi il lancio di Climate Pledge Friendly in Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, un nuovo programma che - spiega il colosso dell'e-commerce - "contribuirà a rendere più semplice per i clienti scoprire e acquistare i prodotti più sostenibili". Infatti accanto ad ogni prodotto 'ideoneo' - al momento più di 40 mila - i clienti vedranno da oggi l'etichetta “Climate Pledge Friendly” che identificheràgli articoli dotati di una o più delle 19 diverse certificazioni di sostenibilità che aiutano a preservare l'ambiente come, ad esempio, ridurre l'impronta di carbonio nelle spedizioni.