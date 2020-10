Aspi, Cdp approva offerta con proposta accordo

28 ottobre 2020 a

Roma, 28 ott. (Adnkronos) - Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha dato il via libera a Cdp Equity per la presentazione di un'offerta dettagliata per l'acquisizione dell'88,06% di Autostrade per l'Italia detenuto da Atlantia, con relativa proposta di accordo (Memorandum of Understanding) volto a identificare i principali termini e condizioni relativi all'operazione prospettata. Lo comunica Cdp in una nota.

Nell'ambito dell'operazione, Cdp Equity sarà il primo azionista con il 40% del veicolo attraverso cui sarà realizzato l'investimento (“BidCo”) e nominerà Presidente e Amministratore Delegato di BidCo e di Aspi. L'operazione, inoltre, prevede il possibile ingresso di altri investitori italiani nella compagine azionaria di BidCo. CDP Equity sarà affiancata da Blackstone Infrastructure Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets, che inizialmente deterranno ciascuna il 30% di BidCo. Blackstone e Macquarie, tra i più importanti investitori a livello internazionale, dispongono delle dotazioni finanziarie necessarie e hanno dimostrato negli ultimi mesi, tra i soggetti che hanno manifestato interesse per Aspi, il maggior impegno di risorse nelle attività di due diligence in vista di un possibile investimento.

Il consorzio composto da CDP Equity, Blackstone e Macquarie (“Consorzio”), a valle dell'offerta già inviata lo scorso 19 ottobre, ha compiuto uno sforzo significativo per approfondire gli aspetti valutativi coinvolgendo numerosi team di lavoro composti da professionisti specializzati nel settore delle concessioni autostradali e consulenti di levatura internazionale. La proposta, confermando la forchetta di prezzo già indicata in precedenza, sottopone un'offerta ancor più dettagliata che, se accolta, porterà all'individuazione di termini, condizioni e prezzo definitivi dell'operazione, a seguito di una due diligence di 10 settimane.

Per fornire ad Atlantia tempestiva visibilità sull'andamento delle valutazioni, il percorso indicato prevede un primo riscontro sugli esiti della due diligence da parte del Consorzio dopo 4 settimane dal suo avvio. Inoltre, qualora nell'ambito dell'operazione i soci di minoranza di Aspi preferiscano esercitare il diritto di co-vendita delle azioni di Aspi, è previsto che il Consorzio possa acquistare fino al 100% di Aspi.

L'offerta oggi inviata si colloca, sottolinea Cdp, nel solco di quanto prospettato da Atlantia e Aspi nella lettera al Governo del 14 luglio scorso ed è coerente con la mission di Cdp di sostenere stabilmente e nel lungo termine le infrastrutture strategiche. La presenza di Cdp è anche funzionale al presidio di un consistente piano di investimenti per l'ammodernamento della rete autostradale, l'accelerazione dei programmi di manutenzione e la promozione della logistica integrata e delle soluzioni a favore della mobilità sostenibile.