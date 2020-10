Pitagora: dalla cessione del quinto per dipendenti pubblici a quella per pensionati

28 ottobre 2020 a

(Torino, 28 ottobre 2020) - Torino, 28 Ottobre 2020. Il momento attuale vissuto dai cittadini italiani è senz'altro molto complesso, infatti oltre all'emergenza sanitaria e alla pandemia milioni di famiglie devono fare i conti con le difficoltà economiche del post-coronavirus.

In questo contesto diventa essenziale il ruolo degli intermediari finanziari per garantire il massimo accesso al credito e aiutare privati, imprese e professionisti a superare questo periodo sostenendo i consumi e gli investimenti.

Dal 1995 Pitagora è impegnata nel supportare le esigenze di pensionati, dipendenti e autonomi, grazie a soluzioni creditizie personalizzate, tassi d'interesse convenienti e un'assistenza su misura in base alle necessità di ogni cliente.

L'azienda mette a disposizione 78 filiali su tutto il territorio italiano, con un'equipe di professionisti specializzati nel credito al consumo e la solidità del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti.

La cessione del quinto di Pitagora: tassi competitivi e condizioni agevolate

Secondo la Mappa del Credito di Crif, nel primo semestre 2020 il 41,3% dei cittadini italiani ha una posizione creditizia attiva (+4,8% rispetto al 2019), con una rata mensile procapite di 333 euro e un debito medio di 32.253 euro. Per quanto riguarda i finanziamenti, oltre il 32% sono prestiti personali, con un forte apprezzamento verso la cessione del quinto, una soluzione creditizia molto apprezzata riservata ai pensionati e ai dipendenti pubblici e privati.

L'ampliamento del numero di persone che ricorrono ai finanziamenti richiede ovviamente molta attenzione, obbligando le società del settore a proporre condizioni quanto più possibile vantaggiose per soddisfare ogni necessità. Nel 2020 i tassi d'interesse della cessione del quinto sono diminuiti in modo considerevole rispetto al 2019, come indicato dai tassi rilevati dai report della Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, tuttavia è importante rendere il credito ancora più accessibile e disponibile per tutti i soggetti che ne hanno bisogno.

Ad esempio, Pitagora offre la possibilità di richiedere la cessione del quinto dipendenti pubblici a condizioni particolarmente convenienti, con tassi d'interesse agevolati, costi fissi contenuti ed una procedura semplificata per ottenere il credito. I finanziamenti prevedono una durata massima di rimborso fino a 120 mesi ed un importo richiedibile fino a 75 mila euro in base alla rata mensile.

Ovviamente, non manca anche la cessione del quinto per dipendenti privati, rivolta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato di imprese Srl, Spa, cooperative e onlus.

Inoltre, sono disponibili prestiti tramite la cessione del quinto per i pensionati Inps, ottenibili con un'età fino a 84 anni al termine del piano di ammortamento, anch'essi erogati con tassi convenzionati e con una procedura facilitata, in quanto Pitagora aderisce alla Convenzione Inps che permette ai suoi clienti di non dover richiedere il certificato di cedibilità all'Inps.

Gli altri finanziamenti proposti da Pitagora

Oltre alla cessione del quinto, tra le soluzioni creditizie di Pitagora è possibile trovare altri prodotti tra cui scegliere, per individuare in ogni occasione il finanziamento più adeguato alle proprie esigenze. La società mette a disposizione prestiti personali su misura, proposti in collaborazione con Younited Credit, un finanziamento non vincolato che permette di usufruire liberamente della somma ricevuta.

In questo modo, è possibile richiedere fino a 30 mila euro rimborsabili entro un massimo di 84 mesi, con firma singola, tasso d'interesse fisso e rata costante per tutta la durata del finanziamento. Il prestito personale non finalizzato è disponibile per dipendenti e autonomi, portando in garanzia la busta paga o la dichiarazione dei redditi, ed è richiedibile con un'età compresa tra 18 e 70 anni, da non superare al termine del rimborso del prestito.

Per far fronte a spese improvvise, emergenze e alla mancanza di liquidità, Pitagora offre anche la possibilità di richiede l'anticipo del TFS/TFR, per ottenere fino all'80% dell'importo maturato attualizzato in un'unica soluzione.

Ad ogni modo, è possibile richiedere un preventivo gratuito online senza impegno, utilizzando l'apposito modulo presente sul portale pitagoraspa.it, per ricevere tutte le informazioni in merito alle soluzioni di credito e usufruire dell'assistenza specializzata dei consulenti del gruppo.

Pitagora e la sicurezza nel post-coronavirus

Per venire incontro alle indicazioni dell'OMS e del Ministero della Sanità, anche Pitagora è impegnata in prima linea nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale e la sicurezza sanitaria.

L'azienda ha adottato regole allineate con le istituzioni nazionali e internazionali per garantire l'incolumità di clienti, dipendenti e collaboratori, potenziando i canali digitali per assicurare la massima accessibilità online e implementando direttive severe per la tutela di tutti all'interno delle sedi fisiche.

Per non compromettere la continuità operativa, mantenendo il pieno sostegno ai cittadini in questo delicato momento, in tutte le filiali del gruppo sono state adottate misure rigide di prevenzione contro i contagi di coronavirus.

In alternativa, sono disponibili le applicazioni per i dispositivi mobili, tra cui l'app WelcomeToPitagora per ottenere un preventivo in modo digitale e l'app MyPitagora per gestire i finanziamenti attivi telematicamente a distanza.

Ovviamente, sono sempre disponibili i canali tradizionali, come il servizio email per chi preferisce contattare la società tramite casella di posta elettronica, l'assistenza clienti con il numero verde gratuito e la chat sul profilo Facebook ufficiale.

Inoltre, Pitagora aderisce alla Moratoria Covid-19 promossa da Assofin, offrendo la possibilità di richiedere la sospensione delle rate fino al 30 settembre 2020 per rimanere vicino ai bisogni delle famiglie italiane.

https://www.pitagoraspa.it/

Torino - Italia

